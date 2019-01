Confermato il k.o. dell'Atletico Lariano, il Giudice sportivo respinge il ricorso

Respinto il ricorso dell'Atletico Lariano dal Giudice sportivo circa la prtita persa per uno a zero contro il Santa Maria delle Mole. Il reclamo del club biancoverde si basava sul presunto tesseramento iregolare dell'attaccante Michele Sansotta, ma l'ufficio tesseramento ha dimostrato che il calciatore è stato tesserato per la società castellana in data 6.12.2018. Mano pesante del Giudice sul Vicovaro: la società tiburtina ha ricevuto un'ammenda di 400 Euro "perchè propri sostenitori, prima dell'inizio della gara, - si legge nel comuniacato - facevano esplodere alcuni petardi ed accendevanofumogeni che, tuttavia, non provocavano danni. A fine gara, i medesimi, rivolgevano alla terna arbitraleoffese e minacce. Un assistente arbitrale veniva attinto da uno sputo alla divisa". Mentre tra i giocatori, da segnalare la squalifica a Salvatore Esposito dell'Atletico Ladispoli fermato per 4 giornate per proteste nei confronti dell'arbitro.

Ultimo aggiornamento: 17:57

