Roma, chi confermare tra Smalling e Mkhitaryan? Entrambi

Ultimo aggiornamento: 18:23

Friedkin non è ancora sbarcato nella Capitale, ma la piazza già si interroga quale sarà la strategia del futuro proprietario della Roma per la prossima stagione. E, come sempre accade, subito il pensiero va al rafforzamento della rosa per tornare ad essere competitivi dopo il recente flop della gestione Pallotta. Nessuno ancora sogna il colpo a sopresa, limitandosi però a tenersi stretto il meglio visto in questa stagione. Soprattutto chi, tra i giocatori in prestito, ha dato l'impressione di essere giocatore di spessore. Se non proprio top player, siamo lì. Smalling è di sicuro in testa nella classifica di rendimento e quindi... di gradimento. Protagonista senza se e senza ma. Arrivò in ritardo, a campionato iniziato, e si è sbrigato a salire da star sul palcoscenico. Da qualche settimana ha iniziato a imitarlo Mkhitaryan che, con gol e assist, sta recuperando terreno e insidiando il compagno nel conteggio delle prefenze. La situazione attuale è insomma intrigrante: se fino a un mese fa non c'è stata partita nel duello ad personam, con il difensore inglese nettamente favorito, adesso l'attaccante armeno, frenato in questa stagione dagli infortuni (out quasi 3 mesi: 2 tra fine settembre e fine novembre, quasi uno all'alba del 2020) ha quantomeno aperto la discussione. C'è chi investirebbe sul riscatto di Mkhitaryan, convinto dalle giocate delle ultime partite, più che su quello di Smalling che rimane comunque favrito nell'ipotetico ballottaggio. La nuova proprietà dovrà decidere a fine stagione, consultandosi con Fonseca, estimatore di entrambi, e ovviamente con il responsabile del mercato (non è detto che sia confermato Petrachi).Il fisico del centrale difensivo o la classe del trequartista? Messa così, il dubbio è nel ruolo. Se ne va scelto solo uno, bisogna per forza ascoltare il parere del tecnico che, senza aver alcun segreto sulla sua posizione, li farebbe restare entrambi a Trigoria. E non c'è da stupirsi: Smalling, 30 anni, è il punto di forza della linea a 4, Mkhitaryan, 31 anni, sta diventando il trascinatore dell'attacco. C'è, dunque, da evitare il ballottaggio e confermarli in coppia. Poi è chiaro che Friedkin dovrà guardare al bilancio (87 milioni di perdite che diventeranno 110 a giugno). E, come se non bastasse, c'è da trattare il riscatto dei 2 giocatori rispettivamente con lo United e l'Arsenal, big della Premier. L'inglese costa circa 20 milioni, l'armeno 12. Campioni e anche in saldo, almeno guardando gli ultimi investimenti sballati dell'éra Pallotta.