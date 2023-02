Napoli, Spalletti pensa solo al presente: «La sconfitta con la Cremonese ci ha fatto girare le scatole. Domani dobbiamo solo vincere»

Vietato guardare troppo avanti. Luciano Spalletti non vuole parlare della Champions League: "Ci mancherebbe altro. Non possiamo disperdere energie rispetto al match contro la Cremonese". L'avversario di domani sera al Maradona evoca ricordi poco piacevoli. "Siamo stati eliminati da loro in Coppa Italia. Avrei avuto l'occasione di mostrare quanto siano bravi Gaetano, Zerbin e Bereszynski. Purtroppo non è andata così. Ci girano ancora le scatole e lo aggiungeremo al conto da presentare domani sera". Spalletti ha le idee chiarissime: "Ci sono partite fondamentali da vincere. Quella contro la Cremonese lo è. Affrontiamo una squadra forte che ha una caratteristica ben precisa: è difficile assestargli il colpo del ko. Lo ha dimostrato in tutto il campionato.

Servirà grande attenzione da parte nostra". Spalletti è categorico pure sulle tabelle scudetto: "Non le so fare, non mi piacciono. Mancano 13 vittorie? E mica sono poche? Magari ce le assegnassero d'ufficio, ma non funziona certo così". Lucio dribbla pure l'argomento sul suo futuro: "Il mio contratto in questo momento è un minuscolo dettaglio all'interno di una grandissima occasione. Se poi abbiamo voglia di crearci problemi sul percorso in campionato, parliamo di questo e del futuro dei calciatori". Argomento chiuso. Meglio parlare dei 50mila presenti domani sera allo stadio: "Sono felice. Mi inorgoglisce emozionare la nostra gente. Saranno tanti e hanno l'approccio giusto all'appuntamento di domani sera. Abbiamo bisogno sempre del loro apporto. Sono sempre fondamentali".

LA FORMAZIONE. Non ci saranno novità. Giocheranno gli stessi undici protagonisti al Picco contro lo Spezia: "Il mio mestiere è fare delle scelte. A volte punti su un giocatore perché è in grado di far rendere al meglio gli altri dieci. So benissimo ad esempio di quanto sia forte Gaetano". Non si è allenato, intanto, Ndombele: ha ricevuto un permesso dalla società per motivi familiari. Diventerà padre.