Lazio-Galatasaray, Sarri: «Sto valutando Muriqi titolare. Dopo il Milan dobbiamo dare risposte a noi stessi»

Mercoledì 15 Settembre 2021, 20:19 - Ultimo aggiornamento: 20:33

Sarri furioso per la squalifica, ma c’è anche una partita da giocare. Davanti c’è il Galatasaray, il debutto in Europa League per la sua Lazio. Sarà rivoluzione, visto che cambierà tra i sette e gli otto giocatori rispetto alla gara di San Siro.

La conferenza stampa di Maurizio Sarri prima di Lazio-Galatasaray

Debutto europeo - «E’ una grande manifestazione, molto bella. Il campionato ti da più idea della stagione che hai fatto, ma nelle Coppe devi anche essere fortunato. Io ho avuto una fortuna di fare una finale e di vincerla, ti da delle sensazioni incredibili. Con la Conference è ancora più difficile, il nostro girone, poi, è di grandissimo livello, ci sono squadre forti e dovremmo stare attenti».

La sfida con Terim - «Non ha fatto un periodo lungo alla Fiorentina ma ha lasciato un impatto forte e deciso alla viola. E’ un grande allenatore che ho studiato».

Gli esordienti - «Qualcuno è stanco, potrei inserire giocatori nuovi, ma naturalmente non per farli contenti, bensì per giocare. In questo momento non possiamo permetterci stravolgimenti, ma vediamo chi si può avvicendare».

Basic - «E’ un centrocampista interno, più che di costruzione. Più avanti potrà pensare di fare anche anche il vertice basso».

Per i tifosi - «Dopo Milano, dobbiamo dare una risposta a noi stessi. Abbiamo fatto due partite discrete ed una brutta. Era prevedibile, dopo una fase di applicazione feroce. Questa applicazione prevede una fase di rigetto, era previsto, ora devo lavorare perché sia più corta possibile»

Muriqi - «E’ un ragazzo che sto prendendo in considerazione dall’inizio, si sta dando un sacco da fare. E’ in una situazione non facile per lui, ma sta lavorando davvero tanto, anche se non so se domani giocherà titolare, vedremo».