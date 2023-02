Allegri difende la Juve: «La sentenza è stata una mazzata, ma abbiamo ritrovato l'equilibrio. Pogba? Non so quando torna»

Due vittorie consecutive per rialzare il tiro dopo la penalizzazione di 15 punti in classifica, ma sulla Juve aleggia sempre l’ombra di Pogba, l’uomo che doveva fare la differenza ma che fino ad oggi non ha giocato un solo minuto. «Paul non può essere convocato. In questo momento è ai box, non c’è. Mi spiace dirlo ma questa è la realtà. Sta lavorando per tornare a disposizione ma in questo momento non c’è. E non so dirvi quando può tornare. Magari tra 20 giorni, io sono il primo che lo aspetta. È un percorso normale perché viene da un menisco esterno, finché il ginocchio non trova assestamento un giorno ti fa male l’altro no». Parola d’ordine prudenza per Max Allegri, che non ha intenzione di correre rischi con i giocatori convalescenti, e non sembra avere fretta di puntare sul tridente. «Domattina deciderò. La partita è lunga, giovedì ne abbiamo un’altra. Possono giocare insieme Vlahovic, Chiesa e Di Maria, ma non so se domani sarà la giornata giusta».

Battere la Fiorentina andrebbe a consolidare ulteriormente la rincorsa in classifica: «La Fiorentina gioca, corre, pressa. Ci vorranno pazienza e ordine. In questo momento dobbiamo concentrarci sugli obiettivi minimi in campionato, raggiungere le squadre che han 29 punti davanti a noi e poi da giovedì c’è l’Europa League. Facciamo un passo alla volta. La squadra sta facendo un buon lavoro, bisogna migliorare durante la partita perché l’ultima mezz’ora di Salerno non mi è piaciuta». Pochi dubbi di formazione: «Finché sta bene gioca e pure Rabiot. Bonucci torna giovedì. Un passettino alla volta in classifica, dopo la sentenza ci è arrivata la mazzata, è umano, altrimenti ci raccontiamo delle non verità. Ora la squadra ha trovato un suo equilibrio che va portato avanti».