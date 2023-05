Siviglia-Roma, Mourinho: «Dybala? Venti o trenta minutini ce li ha...»

dal nostro inviato

BUDAPEST

José Mourinho in conferenza stampa, alla vigilia della finale contro il Siviglia. In ballo c'è la Coppa, i soldi della Champions e il futuro di Mourinho. E Dybala? "Venti o trenta minutini ce li ha nelle gambe", dice lo Special Pretattica? Vedremo.

La Roma ha meritato questa finale?

"Certo. Il percorso è stato lungo e diverso dal nostro avversario perchè loro vengono dalla Champions e noi abbiamo fatto 14 partite. Sta arrivando l'ora, per questo stiamo lavorando negli ultimi due tre giorni e siamo in corsa per lottare per questo titolo".

Come si tiene l'emozione?

"Penso lavorando che è quello che abbiamo fatto con poco tempo perchè siamo una squadra che negli ultimi due mesi ha giocato ottavi, quarti, semifinale, infortuni viaggi e non abbiamo avuto tanto tempo per lavorare. Io dico che la storia non gioca, il mio collega Mendilibar pensa diverso. Lui pensa che il Siviglia sia favorito perchè la storia lo fa favorito. Va rispettato. Noi siamo in questa finale perchè ce la siamo meritata. Loro hanno una storia e un'esperienza che noi non abbiamo. Per loro giocare una finale di Europa League è diventata una cosa abituale, per noi è un evento straordinario. Per i loro tifosi viaggiare per una finale europea è uguale come se stessero viaggiando in Spagna, per i nostri è qualcosa di storico.

Però, domani, quando la partita inizia saremo lì"

Dybala?

"Venti o trenta minutini ce li ha nelle gambe..."

Dopo il triplete con l'Inter se ne è andato, farà lo stesso questa volt?

"La situazione di Mendilibarè più complicata della mia. Io ho parlato con i miei due capitani che vengono qua, mi hanno fatto una domanda molto simile a questa. A loro ho risposto in modo molto obiettivo. Non voglio che loro rispondano perchè è una cosa tra me e la squadra. Loro sanno quello che penso. C'è tanta differenza rispetto alla situazione con l'Inter, con il Real Madrid era tutto fatto. Ora io ho zero contatti con altri club e per questo stiamo parlando di una situazione completamente diversa. Contiamo noi e domani saremo noi ed è cosi che vogliamo giocare"

Pesa piu l'esperienza dell'allenatore come Mourinho o il curriculum di un club come il Siviglia?

"Loro hanno solo giocatori di alto livello, noi abbiamo bambini che giocavano nella squadra B come si dice in Spagna. Io ho avuto più opportunità di Mendilibar di giocare in Europa ma abbiamo gli stessi anni di esperienza e con gli stessi capelli bianchi. Siamo in una situazione simile. Loro hanno più esperienza e più finali ma non è che i miei vengono qui senza nulla. Abbiamo due anni di lavoro insieme, tante gare europee in due anni e non siamo angioletti".