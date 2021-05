Conference League, svelata la coppa del nuovo torneo: la Uefa pubblica il video

Svelato finalmente l'aspetto della coppa del nuovo torneo Uefa, la Conference League: la Uefa ha pubblicato oggi un video sui propri canali social. Infatti, in occasione dell'avvio della terza competizione continentale - che prenderà il via a partire dalla prossima stagione - la società ha voluto rivelare qualche particolare. La coppa misura 57,5 centimetri e pesa ben 11 chili, il trofeo - come scrive l'Uefa - è composto da trentadue spine esagonali, una per ogni squadra nella fase a gironi della competizione - che si torcono e si incurvano dalla base del trofeo. La forma curva delle spine trae ispirazione dal volo di un pallone verso il gol. La base e il piano sono realizzati in ottone spazzolato a mano con effetto acciaio galvanico opaco, mentre le spine presentano una finitura argento lucido.

La Conference League

Il nuovo torneo, fa sapere la Uefa, vedrà la partecipazione di 184 club europei e - stando al comunicato ufficiale diffuso dalla società - «le squadre in competizione cercheranno tutte di qualificarsi per la fase a gironi, che come la Uefa Champions League e la Uefa Europa League, sarà caratterizzata da otto gironi da quattro squadre, seguite dagli spareggi a eliminazione diretta, dagli ottavi, dai quarti di finale, semifinali e finale, che si svolgeranno il 25 maggio 2022 a Tirana, Albania», così la Uefa in una nota.

