Roma, operazione Tirana al via: il pullman imbarcato sul traghetto per l'Albania

L’operazione Tirana è ufficialmente iniziata. Se almeno sino a domani pomeriggio Mourinho e la squadra resteranno a Trigoria per ultimare la preparazione in vista del match contro il Feyenoord di mercoledì, tifosi, media e logistica del club iniziano a spostarsi verso la capitale albanese. Poche ore fa, ad esempio, è stato imbarcato su un traghetto in Puglia il pullman della squadra, pronto ad accogliere Abraham e compagni al loro arrivo a Tirana. Il conto alla rovescia è ormai partito. Saranno migliaia i tifosi che nelle prossime ore arriveranno in Albania, molti dei quali senza biglietto per assistere alla partita. Oltre alla Fan Zone allestita in città, in tal senso va ricordata l’iniziativa del Roma Club Tirana che nei giorni scorsi, attraverso un post pubblicato sulla propria pagina Facebook, ha fatto sapere che sta organizzando un evento per consentire ai tifosi senza tagliando di seguire la partita dall’anfiteatro del Lago artificiale della città. Una possibilità offerta a chi non potrà essere alla Arena Kombëtare, ma che deciderà comunque di andare in Albania.