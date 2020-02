© RIPRODUZIONE RISERVATA

La Tivoli 1919 si prende lo scettro del girone A dell'Eccellenza. Lo fa battendo nel big-match della giornata il Real Monterotondo, che dopo tante giornate al comando del raggruppamento lascia spazio ad altre protagoniste (accanto alla Tivoli c'è ancora il Montespaccato, travolgente ad Ottavia), pur restando in scia delle due battistrada. La gara si decide tutta nel primo tempo, con i gol che arrivano nella seconda parte dela prima frazione di gioco, trascorsa senza grande emozioni fino al 30 minuto.E' Diego Tornatore, che si conferma implacabile sotto porta, a sbloccare il match proprio alla mezzora, mettendo in rete da centro area un traversone. Il momentaneo pareggio del Real arriva su calcio di rigore otto minuti dopo, penalty trasformato dal solito Lalli. Prima dell'ultimo giro di lancette del primo tempo, la Tivoli si riporta avanti con Battisti. Il vantaggio viene legittimato dalla Tivoli nella ripresa, anche se il risultato non cambierà fino al novantesimo.