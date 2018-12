Con le doppiette di D'Andrea e Nanni l'Sff Atletico stende la Torres

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’Sff Atletico a valanga contro la Torres. Mettendo in luce una spumeggiante azione offensiva la compagine fregenate torna al successo tra le mura amiche con una cinquina ai danni della formazione sarda. Con questo successo l’undici di mister Raffaele Scudieri cancella le battute d’arresto che l’Atletico continua a inanellare in trasferta. «In casa siamo travolgenti – commenta l’allenatore dei tirreni – distanti da Fregene però non riusciamo a esprimerci al meglio. E’ chiaro che dovrò cercare soluzioni anche se problema per me sta in campo.Contro la Torres abbiamo disputato una prestazione maiuscola anche se sono restio a gioire perché alla nostra classifica manca qualche punto. Sono comunque soddisfatto che Nanni sia tornato al gol e sorpreso dalle buone prove di D’Andrea che sta segnando a raffica».D’ANDREA E NANNI APRONO LE MARCATURELa partita contro la Torres è stata gestita sul rettangolo verde dai padroni di casa che hanno esaltato le spiccate doti degli scatenati bomber D’Andrea e Nanni, entrambi autori di una doppietta con cui hanno esaltato l’Atletico. E’ il fluidificante Cotani ha caratterizzare l’avvio del match con una proiezione in area che consente a D’Andrea di mettere a segno la prima marcatura con uno stacco di testa. Rispondono con una puntata senza pretese di D’Alessandro. Un rasoterra di Nanni, all’11’, viene parato a terra da Tsoulfas. Al 15’, Galantini protagonista di una deviazione in angolo una conclusione di D’Alessandro. Al 23’, arriva il raddoppio del fantasista Nanni che è abile a trovare il varco giusto e a gonfiare il sacco alle spalle del portiere sardo. Si va al riposo con i locali in vantaggio 2 a 0.NELLA RIPRESA L’ATLETICO DILAGAI secondi 45’ vedono l’Atletico padrone del gioco e su un’azione di contropiede i padroni di casa fanno tris con il solito D’Andrea, il quale raggiunge quota 12 centri e balza al vertice della classifica cannonieri. Al 30’, pericolosa incursione di Cotani che porta Sevieri e compagni a sfiorare il gol. Si sveglia la Torres che si fa minacciosa con il nuovo entrato Piga a cui si oppone Galantini. Al 40’, un tiro di D’Alessandro sorvola la trasversale. Al 44’, va in gol Tornatore che cala così il poker. Al 45’, violenta conclusione di Tortolano deviata in angolo dall’estremo difensore. Nel corso del recupero l’Atletico mette a segno la quinta marcatura con un “missile” dal limite di destro del mancino Nanni.NANNI FESTEGGIA 27 ANNI CON UNA DOPPIETTA Doppia soddisfazione per Leonardo Nanni che alla fine dell’incontro ha brindato al suo 27mo compleanno con una bella doppietta. «Era importante cancella la brutta sconfitta di domenica scorsa – commenta Nanni –. Ci siamo riusciti e soprattutto abbiamo convinto: certo non potevo festeggiare gli anni in modo migliore. Comunque, il gruppo ora deve restare concentrato perché domenica ci aspetta la difficile trasferta-recupero con la Vis Artena da cui i tifosi si aspettano i tre punti in palio». Soddisfatto anche il baby Filippo D’Andrea che ha siglato la terza doppietta stagionale.