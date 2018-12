Un provvidenziale gol in extremis del giovane bomber Filippo D’Andrea spiana la strada al successo di un poco brillante Sff Atletico che supera di misura, al 49’ della ripresa, un reattivo Budoni Calcio. Un sofferto successo quello ottenuto al “Paglialunga” dall’undici di mister Raffaele Scudieri che ha giocato dal 25’ primo tempo in vantaggio numerico a causa dell’espulsione di Varrucciu. I padroni di casa hanno sudato tanto per riuscire a piegare il tenace complesso sardo soprattutto perché la prima linea dei bianco-rosso-blù ha oramai le polveri bagnate.



BOTTA DI VARELA E RISPOSTA DI NERI NEL PRIMO TEMPO

L’Atletico scende sul rettangolo verde schierando fin dal primo minuto la coppia Neri-Tornatore alla guida della prima linea. Vanno quindi in panchina Tortolano e D’Andrea. Il fischio d’avvio del match, diretto da Mastrodomenico di Policoro, vede subito all’opera l’estremo difensore locale Galantini che si oppone a una insidiosa conclusione di Spano, il migliore in campo tra gli ospiti. La replica si non fa attendere e viene affidata a Tornatore che spedisce fuori. Al 14’, la doccia fredda con il vantaggio a sorpresa ospite messo a segno dallo sgusciante Varela, abile a bruciare in velocità l’incerta difesa dell’Atletico. Non trascorre molto e il Budoni ha la possibilità di raddoppiare con l’attaccante Villa il quale spara incredibilmente oltre la traversa. Al 25’, la chiave del confronto: Tornatore lanciato a rete viene messo a terra da un rude intervento al limite dell’area di Varrucciu e la giacchetta nera sventola il cartellino rosso all’indirizzo del difensore sardo che finisce anzitempo sotto la doccia. Il vantaggio numerico mette le ali a Pompei e compagni che portano le sorti del match in parità al 34’: Cotani si invola sul corridoio destro e giunto sulla linea di fondo serve una ghiotta palla che Neri scaraventa alle spalle di Donini. Il pari galvanizza i padroni di casa che, al 40’, protestano per fallo in area di Pantano su Cotani, ma il direttore di gara non ravvisa la massima punizione.



IL BOMBER D’ANDREA METTE A SEGNO IL DECIMO GOL STAGIONALE

Nel corso dei secondi 45’ minuti è più evidente la differenza numerica anche il Budoni si difende bene arretrando l’azione a ridosso del pacchetto arretrato. Al 6’, ci prova il motorino Ortenzi a sorprendere Donini con un pallonetto che scavalca il portiere in uscita ma finisce sul fondo. Accelera la manovra dell’Atletico senza però riuscire a trovare i varchi giusti. Ci prova Tornatore ma un’uscita a valanga del numero uno ospite toglie la gioia della rete a Diegogol. A questo punto l’allenatore Scudieri aumenta la forza di fuoco della prima linea inserendo Tortolano nella zona nevralgica e D’Andrea in attacco. L’Atletico sale in cattedra ma in contropiede Spano chiama in causa Galantini. Al 36’, ci prova con scarso successo il nuovo entrato Rizzi. Al 42’, una conclusione a girare del folletto Nanni chiama a prodezza di Donini. I 5’ di recupero concessi dall’arbitro sono fatali al Budoni i cui difensori lasciano libero, al limite dell’area, in baby D’Andrea che fa centro con un micidiale rasoterra che gonfia il sacco alle spalle di Donini e fa esplodere gli spalti del “Paglialunga”. Con questa marcatura D’Andrea sigla il decimo successo personale e permette ai locali di tornare di nuovo al successo.



