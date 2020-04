Fra un passato glorioso e un futuro – si spera – ancora più radioso. Non è facile ai tempi del Coronavirus, ma Simone Inzaghi va comunque festeggiato. Ieri l’anniversario del quadriennio (il 3 aprile 2016 subentrò a Pioli) con tre trofei (Coppa Italia e due Supercoppe italiane) conquistati in 191 panchine con la prima squadra della Lazio, domani il compleanno. Simone compie 44 anni e il club biancoceleste è pronto ancora a celebrarlo. Starebbe organizzando una challenge social con un video-messaggio di Lotito, Tare e i senatori del gruppo. I giocatori si stanno invece adoperando per un party in conference call per abbracciare virtualmente il loro padre-tecnico. La moglie Gaia incinta darà presto alla luce il suo regalo più bello (il terzogenito), ma per il mister sarà un giorno un po’ amaro. Stavolta, lontano da mamma Marina, papà Giancarlo a Piacenza e dall’amato fratello Pippo, con cui ha recapitato una donazione all’Ausl emiliano.

AUGURI A DISTANZA

Simone non vede l’ora di riabbracciarli, domani dovrà accontentarsi di ricevere i loro auguri al telefono. Intanto su Instagram continua a mostrare il suo ottimismo, organizza scherzi alla compagna con il piccolo Lorenzo. Anche Inzaghi però spera di lasciare presto casa e tornare in campo, di lottare ancora per lo scudetto. In teoria la ripresa degli allenamenti è fissata per il 14 aprile a Formello con tutta la Lazio in ritiro.

TELECAMERE ACCESE

Intanto oggi riapriranno gli studi del canale ufficiale nel centro sportivo. Anche lì fervono i preparativi per le candeline del tecnico. La firma sul rinnovo (è in scadenza nel 2021) sarebbe la ciliegina sulla torta per la Lazio. Tre milioni a stagione per blindarlo (ci sono Psg, Napoli, Juve e le inglesi in agguato). E buon compleanno.

© RIPRODUZIONE RISERVATA