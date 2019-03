© RIPRODUZIONE RISERVATA

Qualificazione alla finalissima di Coppa Lazio di Promozione praticamente già nel cassetto per la Compagnia Portuale Civitavecchia. La "roja" ha compiuto una vera e propria impresa esterna, travolgendo la Vis Sezze per 6-1 nella gara d’andata delle semifinali. Il ritorno fissato per il 24 aprile al Tamagnini pertanto sarà solo una formalità per avvicinarsi alla finale del 18 maggio.E’ stato un successo meritato quello della squadra allenata da Paolo Caputo che, nel primo tempo ha realizzato quattro reti con Tabarini, Spanò, Ruggiero e un autogol, grazie ad un prestazione perfetta. Nella ripresa c’è stato il gol della bandiera dei padroni di casa, poi Tabarini, su calcio di rigore, e Funari hanno confezionato la sestina che ha proiettato la squadra di fatto verso la finale. «Sono contento del risultato di Coppa – dice Caputo – Al ritorno, però, avremo tempo per pensarci, dato che si rigioca tra un mese. A questo punto concentriamoci sul campionato e a domenica in particolare. A Vignanello andiamo a giocarci una buona possibilità di poter agganciare il secondo posto nel girone. E' chiaro che puntiamo a tornare a casa con un risultato positivo anche se è la classica gara da tripla. La partita di Coppa ha detto che stiamo bene in salute, ma occorre capire quanto è costato lo sforzo ai ragazzi. Sono comunque ottimista».Domenica i tirrenici (che chiamo 65 punti) affrontano la Polisportiva Monti Cimini (67 punti): si confrontano il miglior attacco, quello della Cpc con 82 reti e trascinato da Tabarini con 24 marcature, e la miglior difesa del girone, quella dei viterbesi, con appena 21 gol subiti.