Liverpool battuto ai rigori: l'Arsenal conquista la Community Shield

L’Arsenal di Mikel Arteta vince il 16° Community Shield della sua storia battendo il Liverpool 6-5 ai rigori (1-1). L’ha decisa ancora lui, Pierre Aubameyang: prima ha siglato il gol che ha aperto la sfida. Poi ha realizzato il tiro dagli undici metri, l’ultimo della serie, che l’ha chiusa. È il secondo trofeo per il tecnico spagnolo (in 28 giorni). A inizio mese ha messo in bacheca l’Fa Cup, stasera il Community Shield che permette ai Gunners di staccare proprio il Liverpool nell’albo d’oro. Lì davanti, ancora lontano, c’è il Manchester United a quota 21. È stata una partita aperta e alla fine l’ha vinta la squadra che ci ha creduto maggiormente. Anche perché il Liverpool è apparso ancora lontano dalla migliore condizione fisica e soprattutto scarico mentalmente. Il tridente delle meraviglie non ha girato ed ha pesato anche l’assenza di Alexander-Arnold. Ma Klopp ci credeva, soprattutto dopo aver inserito Minamino che ha trovato, fortunosamente, il primo gol della sua avventura inglese. Ma dal dischetto ha sbagliato Brewster, il classe 2000 inserito proprio dal tedesco in pieno recupero per mandarlo davanti a Martinez: traversa piena e Community Shield che prende la strada di Londra.

