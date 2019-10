Fiorentina, Commisso: «La Var va usata bene e con una-due chiamate per squadra»

Rocco Commisso fa la sua proposta per migliorare l'utilizzo della Var nel nostro calcio. E, guarda caso, chiede di imitare quanto accade negli Usa. «La Var deve essere usata. Forse è arrivato il momento che l'allenatore possa chiedere all'arbitro di andare a controllare la Var, come in America». Lo ha detto il presidente della Fiorentina, nel corso dell'evento 'Sportweek talk', alla Rinascente a Firenze, parlando dell'utilizzo della Var in Italia. Commisso ha ricordato che in America sono disponibili «una-due chiamate per squadra. È un bene che la Var sia stata introdotta ma bisogna togliere i dubbi da certi episodi».





Commisso poi ha preso posizione sui i cori razzisti di ieri, in Sassuolo-Fiorentina, nei confronti del calciatore del Sassuolo Duncan.«Io non posso accettare che qualcuno sia discriminato, l'ho detto il primo giorno. No al razzismo e no alle discriminazioni, queste cose non mi piacciono».

