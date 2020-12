VERONA Si stappa la Sampdoria. Tenere il rettangolo così, di fronte a una squadra che di solito distrugge l’equilibrio altrui, non era scontato. Mancava la vittoria dal 24 ottobre scorso, blitz di Bergamo, a quelli di Ranieri, che a Verona s'impongono senza Candreva (tra lui e l’allenatore è rottura totale) e con Quagliarella seduto (male nelle ultime uscite, il vecchio bomber). I due gol inflitti alla seconda difesa meno perforata di A sono bellissimi: Ekdal, chirurgico da fuori, e l’ex di serata Verre, lucido sino alla fine di una lunga fuga solitaria. Lucida la Samp intera, insolitamente impreciso l’Hellas di Juric, che dopo gli sgambetti alle big era inevitabilmente quotato favorito. Dei blucerchiati è piaciuta la pressione duttile: non sempre alta, così da evitare di scoprirsi, chiamando l’Hellas ad attaccare una difesa schierata, altre volte invece ben ficcante.

Del secondo tipo l’aggressione che ha portato al vantaggio, nato da una rubata di La Gumina e da un errore in disimpegno di Dawidowicz, uno che per Juric è stato talvolta chiave tattica nel marcare avversari più piccoli di lui (era successo con l’Atalanta su Gomez) ma che può anche essere punto debole quando c’è da biglie delicate. Altro tasto scomodo per l’Hellas, l’attacco: Tonelli e Colley hanno agito da censori su Di Carmine, incapace di tenere palloni, e stavolta l'assenza di punteri nella rosa s'è fatta sentire, per Juric, lui che a Roma con la Lazio s'era inventato Tameze falso nueve. Ben serrata tutta la linea a quattro, di Ranieri, compresi Augello e Ferrari, molta sostanza e poche sviste. I primi varchi, senza palla, la Samp ha iniziato a concederli soltanto dopo un’ora. In uno di quelli, fiondandovisi, il Verona ha trovato il guizzo per provare a riaprirla, col rigore di Zaccagni. In realtà, però, anche grazie alle gestioni furbe di Ramirez nel finale, la Samp non è mai parsa perdere la presa sul match. In ottica salvezza, la Sampdoria, va a +7 sul Genoa terzultimo. In ottica Europa, il Verona si addormenta al settimo posto e fa un passo indietro rispetto a un traguardo che, secondo Juric, rimane comunque fuori portata, almeno finché il Verona non passerà alla linea politica di chi tiene i propri gioielli e interviene sul mercato solo per rinforzarsi.

Ultimo aggiornamento: 23:26

