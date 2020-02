Come cambia la Serie A dopo il calciomercato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dopo il calciomercato, molte squadre si ripresentano in campionato rinnovate, rafforzate e con meccanismi diversi. Ad esempio l’Inter di Conte ricorrerà maggiormente alla fantasia e alla qualità di. L’expuò ricoprire più ruoli, dalla mezzala al trequartista, permettendo all'allenatore salentino di avere maggiori soluzioni tattiche, soprattutto adesso che Lautaro Martinez dovrà saltare le prossime due giornate per squalifica. Vedremo, invece, una Juve più libera di testa. La cessione ditoglie un uomo di esperienza e di carisma all’interno dello spogliatoio, ma anche un enorme grattacapo a Sarri. Il tecnico bianconero non poteva più convivere con il centrocampista classe ’94, andato su tutte le furie dopo l’esclusione dalla. Una rabbia capace di fargli rinunciare ad una buona parte del suo stipendio, pur di firmare con il. «Emre Can con un altro modo di giocare diventa fondamentale», il commento dell'ex Napoli sulla cessione dell’exOggi i bianconeri sfideranno unanuova, con ambizioni diverse e pronta a dire la sua dopo una prima parte di stagione da brividi. L’innesto di Cutrone ha già risolto alcuni problemi in attacco, mentre gli arrivi di Duncan (non convocato) emiglioreranno il centrocampo sul piano dinamico e qualitativo. Progressi anche in difesa: il duttile brasiliano Igor è quel marcatore roccioso e abile anche a sinistra, richiesto a gran voce dal tecnico Iachini.Filosofia simile per il. Tanti i volti nuovi degli azzurri, aspettando gli innesti a giugno di Petagna e di Rrahmani. Intanto cresce l'attesa attorno al debutto di Politano. L’ex Sassuolo, che ieri ha svolto un lavoro personalizzato, è uno storico pallino di Gattuso. È stato il tecnico calabrese a volerlo fortemente per il suo 4-3-3. Così come è stato Ringhio a influire sugli arrivi di