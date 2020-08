Champions, Coman: «Mi dispiace per gli amici del Psg, ma ora gioco nel Bayern». Neymar e Paredes in lacrime

Il pianto di Neymar e Paredes, la felicità di Coman. « È stata una serata magnifica, straordinaria, perché ho segnato il gol della vittoria. Ma un pò mi dispiace, a Parigi ho ancora amici e un fratello (Kimpembe). Adesso gioco però nel Bayern e il calcio è così » . Dai microfoni di Sky Sport, il match winner della finale di Lisbona racconta le sue sensazioni dopo la conquista della Champions. « Il nostro segreto è l'allenatore: Flick ha portato fiducia, serenità, un gioco perfetto per noi, e ha fatto le scelte giuste. In Italia, vestendo la maglia della Juventus, ho imparato tanto, se sono diventato il giocatore che sono adesso è merito anche della serie A » . Infine la dedica: «Questa coppa è per un mio amico d'infanzia che non c'è più, questo trofeo è per lui » . Ultimo aggiornamento: 00:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA