Tecchiena, preso Perrotti: «Il lavoro prima di tutto, qui per fare tanti goal»

Mattia Perrotti, 29 anni, di professione bomber è un nuovo giocatore del Tecchiena, storica compagine ciociara che rappresenta un popoloso quartiere di Alatri e milita nel campionato di Prima Categoria. L'attaccante 150 reti in carriera, ex tra le altre di Morolo, Boville, Cassino, Ferentino, ed una esperienza positiva in Australia, aveva iniziato la stagione al Monte San Giovanni Campano, ma ha poi deciso per la risoluzione consensuale del contratto. Ora la nuova avventura, la prima assoluta in Prima Categoria.«Lavoro da alcuni mesi a Roma e faccio turni. Un lavoro che non mi permette di allenarmi per quattro volte a settimana- ha spiegato Mattia Perrotti- per questo seppure a malincuore ho scelto la prima categoria. Qui ci sono meno allenamenti e riesco a conciliare bene lavoro e calcio. Ringrazio il Tecchiena per questa opportunità, mi hanno voluto fortemente. C'ho pensato un po', avevo richieste da squadre di Eccellenza, tipo l'Ottavia ed il Campus Eur, ma non mi era assolutamente posisbile allenarmi con costanza. Saluto le due squadre romane e le ringrazio per l'interesse ma almeno per quest'anno non posso accettare».«Il calcio è stato da sempre la mia vita, una grande passione, ma ora che ho intrapreso il nuovo lavoro nella Capitale, è cambiato tutto, il lavoro viene prima di tutto. Una cosa voglio chiarire da subito. Vengo a Tecchiena per dare il massimo, fare tante reti ed aiutare la squadra a raggiungere gli obiettivi. Non vengo qui certamente da turista. Il mio impegno sarà massimo. Ho sempre realizzato tante reti e sono certo continuerò a farl- ha aggiunto Perrotti- Tecchiena è una società storica, una piazza importante, non la deluderò».Mattia Perrotti ritrova in Prima Categoria, ma stavolta da avversario l'ormai ex gemello del goal, Alessio Carlini, in forza al Ceccano dove nell'ultimo turno di campionato ha realizzato quattro reti in una sola partita.«Con Alessio ho trascorso in coppia come attaccanti i migliori anni della mia carriera. Sono contento di rivederlo anche se purtroppo da avversario. a mio parere è l'attaccante piu' forte in circolazione tra i dilettanti- ha concluso il neo attaccante del Tecchiena- ma spero di batterlo».