Colpo Sassuolo in casa della Samp. Per De Zerbi un Natale da Champions

Il Sassuolo riprende la marcia verso le zone alte della classifica. Dopo la sconfitta interna patita contro il Milan, De Zerbi ottiene un sofferto ma prezioso successo in casa della Sampdoria, reduce da due successi. Natale al quarto posto, in zona Champions dietro i rossoneri e l’Inter, un punto sotto la Roma ma davanti a Napoli, Juve, Atalanta e Lazio. Le ripartenze sono micidiali: dopo che Quagliarella risponde a Traorè, nel giro di un paio di minuti le reti di Caputo e Berardi sono decisivie. Keita Balde croce e delizia: segna il 2-3, vivacizza l’attacco ma in pieno recupero si fa cacciare e salterà, domenica 3 gennaio, la trasferta proprio contro la Roma.

LA PARTITA E’ sfida tra bomber ritrovati. Quagliarella, dopo il ritorno al gol sabato contro il Crotone, è nuovamente impiegato dal primo minuto. Lo sostiene Ramirez. Anche per Caputo, a lungo infortunato, torna titolare al centro di un attacco che vede parte attiva anche Boga, Berardi e Traorè.

La Sampdoria inizia la gara con grande deconcentrazione. Sotto una pioggia battente, Tonelli sbaglia il suo primo appoggio e Boga intercetta abilmente: palla da Caputo a servire Traorè e l’ivoriano classe 2000, da posizione decentrata, infila Audero. Un minuto e venticinque secondi dal fischio iniziale di Ayroldi.

Il Sassuolo non arresta la sua spinta. All’11’ Berardi calcia secco dal limite e Audero, con la collaborazione di Augello, riesce questa volta a salvarsi. I padroni di casa si ritrovano a partire dal quarto d’ora. Damsgaard è scatenato: da sinistra arrivano i maggiori pericoli per gli emiliani, con Ferrari bravo a immolarsi su Quagliarella. Poco dopo, è ancora il danese a ispirare una botta di Ekdal fuori misura di pochissimo. La squadra di De Zerbi concede molti spazi ma la Samp non trova lo specchio della porta. Così al 33’ su traversone di Augello lo stacco di Colley è di poco alto. Sul ribaltamento di fronte, Caputo finalizza un cross di Berardi ma sul gol, in occasione del confronto aereo con Augello, è evidente il tocco di mano. Ayroldi annulla e ammonisce l’attaccante. Al 40’ Chiriches mura Quagliarella.

Nella ripresa, tra il 55’ e il 58’, succede di tutto. La Sampdoria raggiunge il pareggio con una pregevole soluzione trovata da Quagliarella una volta dentro l’area. Un minuto dopo, Audero si supera su Berardi, lanciato da ma uno sfortunato rimpallo di Colley permette a Caputo di riportare avanti il Sassuolo. Altri due giri di lancette ed ecco il portiere della Sampdoria ancora impegnato da Boga prima che Berardi la depositi in rete.

Sull’1-3 le occasioni fioccano. Al 62’ Consigli, da terra, ferma l’avanzata di Quagliarella praticamente sulla linea di porta e due minuti dopo è Audero a negare a Kyriakopoulos il gol della quaterna. L’ingresso di Keita Balde scuote la Sampdoria. Al 78’ Consigli gli chiude lo specchio e successivamente c’è il salvataggio sulla conclusione di prima di Ekdal. Il forcing finale produce il dimezzamento dello svantaggio: all’84’ dal limite dell’area l’interno destro di Balde è vincente. L’assalto prosegue e il senegalese sfiora di testa il pari prima di esser spedito negli spogliatoi da Ayroldi per un’entrataccia su Traorè. La partita finisce qui. Il Sassuolo può festeggiare.

