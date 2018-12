© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un inizio di campionato che non ha dato seguito ai “botti” estivi. Ma il Pian due Torri (che gioca a Maccarese) non vuole ancora mollare e crede in una rimonta che avrebbe del clamoroso. La squadra di mister Ranaldi, infatti, occupa attualmente il 14esimo posto del girone A di Promozione ed è in piena zona play out, ma il direttore sportivo Simone Granati pensa a tutt’altro annunciando il pesante accordo di mercato dicembrino con Maurizio Alfonsi, trequartista classe 1980. «La squadra è stata bersagliata dagli infortuni e non merita quella classifica. Vogliamo continuare a credere nel salto di categoria e cercheremo di agganciarlo magari tramite i play off. L’innesto di Alfonsi è solo il primo, cercheremo di mettere a disposizione di mister Ranaldi altri innesti di qualità».Il prossimo dovrebbe essere il difensore centrale (anche lui ex Palombara) De Santis, ma il Pian due Torri sembra fermamente intenzionato a rafforzare ancora l’organico. «Mercoledì avremo il recupero col Cerveteri e Alfonsi sarà già a disposizione. Lo avevamo cercato anche in estate, poi lui aveva optato per Palombara. Ma ora siamo riusciti a convincerlo e lo abbiamo visto molto carico per questa sua nuova avventura. Maurizio è stato protagonista di diverse sfide con quello che è diventato il suo attuale allenatore, ovvero Ranaldi. Ci darà un grosso aiuto» conclude Granati.