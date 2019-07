© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gran colpo di mercato per il Paliano, neopromosso in Eccellenza grazie al ripescaggio ittenuto per aver raggiunto la finale di Coppa Italia di Promozione, poi persa, nella passata stagione.Nella serata di oggi la compagine ciociara ha comunicato l'ingaggio del centrocampista Renato Lustrissimi, 30 anni sabato prossimo, ex capitano del Città di Anagni. Un lusso per questa categoria. Va a rinforzare la squadra di mister Francesco Russo che, malgrado alla prima esperienza in Eccellenza, dimostra di avere le idee chiare.Con Lustrissimi arrivano oggi al Plaino l'esterno offensivo Stefano Lampis, 19 anni ex Morolo, Lorenzo Mosciatti, 26 anni, ex Tor Sapienza e Lazio e Lorenzo Cesarini ex Flaminia. Per completare la rosa ora si cerca un bomber di qualità da affiancare a Yuri Fazi.E' stato lo stesso Lustrissimi a comunicare il suo passaggio al Paliano in serata al Messaggero.«Da un mesetto cirxa ho iniziato un nuov o lavoro e con gli orari non ero in grado di poter garantire la presenza degli allenamenti dell'Anagni. Mi è capitata la posibilità di venire a Paliano, non c'ho pensato due volte. Società seria ed ambiziosa con un progetto importante ed ambiente ideale per fare calcio senza troppe pressioni. Gli orari degli allenamenti poi sono perfetti per il mio lavoro- ha spiegato Lustrissimi- ad Anagni lascio un gruppo di amici. Sono stati due anni fantastici, ricchi di emozioni. Farò sempre tifo per i miei ex compagni»«Sono dispiaciuto di dover lasciare la fascia di capitano di una squadra importante come l'Anagni, ma nello stesso tempo sono felice della mia nuova squadra e del fatto che la fascia dell'Anagni andrà sul braccio di un ragazzo fantastico come Francesco Cardinali che a mio parere è la persona che per sacrificio e spirito di appartenenza la merita di piu' di tutti- ha aggiunto Lustrissimi- da parte mia l'ho sempre onorata per il meglio dando sempre tutto me stesso».