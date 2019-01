Incredibile vittoria dell'Anzio che, ultima in classifica, riesce nell’impresa di battere per ben 3-0 lo SFF Atletico, infliggendo agli ospiti la settima sconfitta stagionale in un campionato che a quanto pare nasconde sempre più insidie per le squadre che giocano in trasferta. Protagonisti di questa improbabile vittoria Faiello, Prandelli e Buongarzoni, autori delle tre reti che hanno deciso il match.

Ultimo aggiornamento: 16:54

