Colpo dell'Empoli in rimonta: Atalanta battuta 3-2

Emozioni e gol al Castellani per Empoli-Atalanta che finisce con una clamorosa rimonta dei locali sui bergamaschi, lanciatissimi dopo quattro successi consecutivi in campionato. E in effetti la squadra di Gasperini era partita forte portandosi sullo 0-2, ma l'Empoli non ha mai mollato nonostante un rigore sbagliato da Caputo. La squadra di Iachini ci ha creduto fino all'ultimo minuto e grazie a un finale di grande agonismo ha avuto la meglio su un'Atalanta che si è scoperta fragile nel carattere e nervosa come prova l'espulsione diretta di Ilicic in uno degli episodi topici che ha influenzato gli ultimi minuti del match. Un ribaltamento del risultato nel secondo tempo da parte degli azzurri che, dopo aver accorciato le distanze con la prima rete di La Gumina, con la seguente autorete di Masiello e il gol di Silvestre, allo scadere, ha superato l'Atalanta che pure era andata prima in gol con Freuler e Hateboer. Nel successo dei padroni di casa ha pesato la piccola, ma alla fine grande, rivoluzione tattica a inizio gara da parte di Iachini che mette dentro Pasqual e Veseli dal primo minuto lasciando in panchina Antonelli e Zajc, realizzando l'atteso cambiamento del 3-5-2 con la coppia La Gumina-Caputo davanti. L'Atalanta non parte benissimo, è l'Empoli che cerca di fare la partita. Ma i bergamaschi con Ilicic e Gomez sono sempre insidiosi.



Dopo un paio di occasioni con Caputo e La Gumina, l'Empoli va sotto quasi a sorpresa. Ilicic di tacco lancia Hateboer che mette in mezzo dove Maietta in scivolata tocca la palla fornendo un assist involontario a Freuler che insacca dall'area. Al 39' un'altra azione rocambolesca. Dopo la Var l'arbitro concede il rigore per fallo di mano di Masiello in area. Caputo dal dischetto c'entra la traversa, è il secondo penalty che sbaglia in campionato. Proprio sulla ribattuta parte un altro contropiede: Zapata mette in mezzo dove Hateboer batte Provedel per il 2-0 dell'Atalanta. Una mazzata per l'Empoli che dal possibile pareggio si trova sotto di due gol. Al 42' arriva la prima rete di La Gumina. Nella ripresa l'Atalanta controlla il vantaggio ma l'Empoli ci crede e prova la rimonta. Al 32' arriva il pareggio: Caputo serve Pasqual a sinistra che lancia in mezzo, Masiello si butta letteralmente sulla palla trascinandosela in porta disturbato da La Gumina. La squadra di Gasperini cerca di reagire con Ilicic ma il numero 72 si fa espellere per doppia ammonizione. Fallo e proteste quindi cartellino rosso. Nel recupero ultimo corner trovato da Acquah. Su assist di Pasqual svetta Silvestre che segna: un 3-2 inatteso che regala la seconda vittoria per l'Empoli e per Iachini, per il quale sono due su due.

© RIPRODUZIONE RISERVATA