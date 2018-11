Colpo del Fiano Romano. Preso Amoroso in difesa, ora caccia al bomber

C’è fermento per l’apertura a breve delle liste in vista della finestra invernale di calciomercato. Il Fiano Romano sarebbe a caccia di un numero 9 di peso esperienza e qualità, dato che non era riuscita a regalarselo in estate dopo la partenza di Angelo Pangrazi. Nel frattempo il club ha praticamente chiuso l’affare per l’arrivo in rosa di Gioacchino Amoroso, difensore ex Ottavia e La Sabina tra le altre, che dovrebbe presto unirsi al gruppo di Piercarlo Antoniutti.

Ultimo aggiornamento: 17:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA