Colpo Cassino: in difesa arriva Mazzei

Si rinforza la difesa del Cassino. La società azzurra ha ufficializzato l'acquisto di Tommaso Mazzei. Cresciuto nelle giovanili della Lazio, il roccioso difensore romano ha accolto l'invito della Dirigenza cassinate.Pezzo pregiato della sessione di mercato, corteggiato anche da altre compagini di serie D ha scelto di vestire la casacca azzurra. I precedenti in D, la scorsa stagione con il Pineto (27 presenze e 2 reti), nel 2017/18 con l'Ostiamare (31 presenze). L'approdo dell'ex biancoviola in azzurro segue all'accordo per il rinnovo con Davide Centra centrocampista classe '99

