Colpo Brac per il Sora. L'ex Cassino sostituisce Panagni

Innesto importante in casa Sora che dopo aver salutato Pagnani, mette a segno il colpo Koen Brac. Centrale olandese in arrivo dal cassiono che va ad occupare il posto lasciato vuoto appunto da Panagni. Di seguito il comunicato ufficiale della società.

“L'ASD Sora Calcio comunica di aver ingaggiato il difensore centrale Koen Brack, proveniente dal Cassino. Brack, nato il 13/10/1981 a Deventer (Olanda), vanta una lunga carriera iniziata nella serie B olandese prima con il Go Ahead Eagles (squadra della sua città natale) e poi con il Cambuur, quindi nel 2009 l'approdo In Italia, dove ha giocato quasi sempre in serie D con Val di Sangro, Fortis Trani, Sulmona, Giada Maccarese, San Cesareo, Arzachena, Colligiana, Lanusei e infine Cassino, per un totale di 480 presenze e 42 reti segnate. Brack si è già allenato con il resto della squadra ed è a disposizione per la gara casalinga di domenica contro la Polisportiva Insieme Ausonia.”

