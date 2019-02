L'Audace piazza un colpo da novanta. Cioè da paura. Ma è un colpo che può mettere paura alle avversarie, a cominciare da Pomezia e Tro Sapienza, nella corsa alla serie D. Il colpo si chiama Marco Demofonti, attaccante che torna all'Audace dopo aver spiccato il volo da Genazzano per vestire le maglie di La Spezia e Sambenedettese. L'attaccante si è subito messo a disposizione di Marco Di Rocco, il tecnico bianconero, e domenica potrebbe esorire nel match clou a Pomezia, che può valere parecchio nella corsa ai sogni di serie D della squadra.

E le sorprese, in casa Audace, potrebbero non essere finite, perché potrebbe tornare a dare una mano, nella corsa al "grande sogno" amche Daniele Greco, il payer-manager che sarebbe un altro valore aggiunto per la squadra di Di Rocco. Ultimo aggiornamento: 21:06





