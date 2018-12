© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un arrivo alla Flaminia Civita Castellana, sei al Monterosi che però taglia quattro giocatori. Le società viterbesi molto attive nelle ultime battute di calcio mercato. Luca Guadalupi, centrocampista classe ’96, è un nuovo giocatore della Flaminia Civita Castellana. Il ragazzo ha lasciato il Gravina dove giocava per entrare a far parte del progetto rossoblù. Cresciuto nel settore giovanile del Lecce, ha esordito tra i professionisti con la maglia del Martina Franca nella stagione 2014/15. In quella successiva si è trasferito in Svizzera nell’Under 21 del Lugano dove ha colleziona sette presenze. A gennaio del 2016 è passato all’Olympia Agnonese in Serie D, poi all’Unicusano Fondi in Lega Pro e in questa stagione ha giocato la prima parte con la maglia del Gravina in serie D. Ieri ha svolto il primo allenamento ed è stato convocato per la trasferta contro il Trastevere.Il Monterosi ha tagliato quattro calciatori: Barbato, Chingari, D’Agapiti Liurni ed Alonzi. Il loro posto è stato preso da Michele Boldrini, attaccante esterno classe 1985 proveniente dalla Reggiana (Reggio Audace), Andrea Casimirri, trequartista classe 1990 proveniente dal Latina Calcio, Lorenzo Leone, portiere classe 2000 proveniente dal Sorrento 1945 e Luis Arturo De Maio, portiere classe 2000 proveniente dal Castelfidardo.