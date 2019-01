Colpaccio Vis Artena, Pagliaroli nel finale stende l'Ostiamare

Si sblocca solo nel finale la sfida tra Vis Artena, guidata dal tecnico Punzi e l’Ostiamare. Primo temo dove spingono forte i padroni di casa, che creano anche la prima palla gol, con Crescenzo. A metà primo tempo botta e risposta tra le due squadre: prima Bertoldi poi Pagliaroli con il risultato che non si schioda dallo 0-0. La storia della partita non cambia nel secondo tempo, le due squadre si affrontano senza esclusione di colpi e dopo tre occasioni, ed un rosso per Lazzeri, La Vis Artena mette a segno il gol vittoria con Pagliaroli.

Ultimo aggiornamento: 17:10

