Colpaccio Monterosi: ecco Sciamanna

E’ con grande soddisfazione che il Monterosi Fc comunica il tesseramento del calciatore Jacopo Sciamanna. Dopo Fabrizio Roberti ed un mercato molto mirato è l’attaccante classe 1990 la ciliegina sulla torta fatta recapitare del presidenteLuciano Capponi al tecnico David D’Antoni e tutto lo staff biancorosso. Nato a Viterbo ma originario di Carbognano (VT), Sciamanna fa ritorno nella tuscia dopo una carriera che l’ha visto protagonista in molti palcoscenici calcistici italiani, anche a livello professionistico. Cresciuto nelle giovanili della Lazio fino alla Primavera, Sciamanna gioca due anni nei professionisti (San Marino e Celano), prima di fare tappa in serie D. Alla Flaminia Civita Castellana compie due stagioni e mezzo mettendo a segno 34 reti. Altre 23 in un solo campionato con la maglia della Correggese per poi ritornare nei professionisti: dieci centri in 29 presenze tra Reggina e Cavese.Ora però la voglia di ritornare a casa ritrovando compagni di squadra avuti nelle precedenti esperienze di Civita ed Ostia come Davide Buono, Gianmatteo Gasperini, Andrea Costantini e lo stesso Danilo Piroli. Jacopo Sciamanna sposa il Monterosi: “La voglia è quella di fare qualcosa d’importante a casa mia e ripagare la fiducia di presidente, direttore e mister. Ho girato tanto ma ora voglio davvero esprimermi nella mia terra. Tanta attenzioni su di me? Normale che su giocatori come me le responsabilità aumentano ma questo fa parte del gioco e sono pronto a prendermele ed aiutare anche i ragazzi più giovani. Arrivo in un ambiente non nuovo, praticamente già metà squadra la conosco. Non vedo l’ora di conoscere il presidente Capponi, da fuori vedo una persona molto attaccata alla squadra e che tiene molto a quello che fa”. Jacopo Sciamanna è già entusiasta del Monterosi e da giovedì è pronto a correre col biancorosso addosso.

Ultimo aggiornamento: 19:39

