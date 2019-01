Colpaccio del Latina Scalo, ingaggiato Prati

Il Latina Scalo non è rimasto a guardare le altre rinforzarsi e, nella giornata di oggi, ha messo a segno il colpaccio. E' stato ufficializzato l'arrivo di Francesco Prati, regista che lo scorso anno ha conquistato la Serie D con la maglia del Città di Anagni. Il forte centrocampista porterà tanta esperienza alla squadra allenata da Massimo Bindi, che attualmente vive un periodo piuttosto tormentato. Domenica per i nerazzurri ci sarà il delicato scontro salvezza in casa della Cavese e chissà se Prati inizierà dal primo minuto. Certo è che il direttivo del Latina Scalo si è assicurato le prestazioni di un top calciatore per questa categoria.

