Sconfitta inaspettata per la capolista Trastevere. La squadra di Perrotti perde 2-1 in casa del Lanusei dell’ex Giardini. Padroni di casa che ottengono una vittoria importante grazie alle reti di da Demontis e Quatrana che decidono la partita e rendono vano il quarto gol consecutivo in campionato di Stefano Tajarol che si dimostra sempre più elemento imprescindibile per la formazione prima in classifica.

Ultimo aggiornamento: 17:23

