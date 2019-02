Colonna, Corrieri: «Ragioniamo partita dopo partita»

Prosegue senza sosta il cammino radioso del Colonna: la banda di Luca Esuperanzi ha superato un altro scoglio, il test complicato sul campo dell'Arco di Travertino, quarto in classifica. «Forse domenica scorsa abbiamo pagato anche la precedente brillante vittoria sullo Sporting Futura – analizza il difensore esterno classe 1994 Simone Corrieri – Poi hanno inciso anche il primo caldo e un fondo piuttosto pesante, oltre al valore dell’avversario. Abbiamo giocato meglio nel primo tempo, riuscendo ad andare in vantaggio con un gol di Faraglia sugli sviluppi di un corner, ma prima dell’intervallo abbiamo incassato l’1-1 e in avvio di ripresa pure il gol del sorpasso. Siamo riusciti comunque a pareggiare i conti con l’ennesima marcatura di Tiberi, il finalizzatore che ci è mancato nelle precedenti stagioni, e alla fine non siamo riusciti a conquistare l’intera posta in palio. Ma non dobbiamo rammaricarci, né pensare ossessivamente al primo posto: dobbiamo ragionare partita dopo partita cercando di fare il massimo, d’altronde nessuno all’inizio della stagione si aspettava che fossimo così in alto a questo punto del campionato».

