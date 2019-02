Collovati sospeso dalla Rai fino al 9 marzo per le frasi sessiste sul caso Wanda Nara

A seguito delle dichiarazioni giudicate sessiste di Fulvio Collovati durante la trasmissione Quelli che il calcio e le relative polemiche che si sono scatenate, la Rai ha deciso di sospendere l'ex campione del mondo fino al 9 marzo prossimo. Collovati era intervenuto nel corso della trasmissione di Rai2 per dire la sua sul caso di Mauro Icardi e della moglie-agente Wanda Nara. «Quando sento una donna, poi la moglie di un calciatore, parlare di tattica mi si rivolta lo stomaco, non ce la faccio. Se parli della partita e di come è andata va bene, ma non puoi parlare di tattica perché una donna non capisce come un uomo», aveva detto Collovati tra l'indignazione e l'imbarazzo degli altri ospiti in studio.



Le scuse di Collovati non sono servite, hanno solo attenuato.

