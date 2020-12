Ora può essere davvero definito il Re. Il Migliore, con la emme maiuscola, della storia del calcio, vista dalla parte arbitrale. A incoronare Pierluigi Collina per la sua straordinaria carriera è stato France Football, che non sarà la Bibbia, ma poco ci manca in fatto di riconoscimenti calcistici, perché dalla redazione del periodico francese, sono arrivati tutti i Palloni d’Oro, premio poi fatto proprio dalla Fifa, prima di una nuova divisione delle strade. Ora che il premio è stato messo da parte dalla Pandemia, France Football ha deciso di incoronare chi ha fatto la storia del calcio. E se tra i calciatori solo Paolo Maldini è entrato nell’undici di tutti i tempi, nella squadra arbitrale il trionfatore è lui, Pierluigi Collina.

MEGLIO DI ASTON

L’ex arbitro bolognese, ora a capo solo della Commissione arbitri della Fifa, dopo aver lasciato a Roberto Rosetti la guida degli arbitri Uefa, è stato considerato migliore persino di Ken Aston, un’icona dell’arbitraggio per i miglioramenti apportati nell’arbitraggio negli anni ‘30 (nella classifica c’è anche la Frappart, prima donna a dirigere in Champions League). Il soldato inglese se n’è andato nel 2001, quando Collina ancora arbitrava e non pensava davvero di scavalcarlo negli annali della storia arbitrale. Anche se in 10 anni di Can il bolognese (che vive a Viareggio) ha saputo scalare posizioni su posizioni, prendendosi meriti e palcoscenico per situazioni difficili, gestite sempre con grande personalità e preparazione. Come non ricordare il famoso Perugia-Juve, partita scudetto della Lazio (squadra per la quale ha sempre nutrito qualche simpatia) tenuta in sospeso per la pioggia oltre i 45 minuti oggi consentiti (allora non c’era limite per l’attesa in caso di impraticabilità del campo); o le squadre invertire in campo in un Foggia-Bari, quando i tifosi ne avevano preso di mira il portiere Fontana. O, ancora la stretta di mano a Hodgson inchinandosi davanti in panchina incassata dopo aver dato spiegazioni per un gol prima convalidato e poi annullato a Ganz, allora all’Inter. Gesti forti, emblematici, che hanno fatto la storia della nostra serie A. E che lo hanno lanciato nell’olimpo internazionale, fino a farlo arrivare a dirigere la finale del Mondiale 2002, prima arbitro italiano dell’era moderna a farlo (prima di lui solo Gonella) e farlo eleggere miglior arbitro del mondo dal 1998 al 2005.



GLI ALLORI

Allori che hanno contribuito a trasformarlo in un personaggio anche fuori dal campo, dove è stato scrittore e apprezzato testimonial commerciale grazie anche alla sua alopecia, che nell’86 rischiò di costargli la carriera (l’Aia allora non “gradiva”) ma che lo ha poi portato ad essere un’icona. Alla quale anche il calcio italiano ha provato ad affidarsi per guidare gli arbitri di serie A, nel 2007. Collina, è rimasto in sella due stagioni e mezzo (ricevendo anche minacce di morte) poi ha preferito l’Europa e il Mondo, nel rispetto del suo carattere e della sua personalità, che sono troppo stretti nei confini italici. L’incoronazione di Collina è stata applauditaieri dal presidente della Figc, Gravina che la definisce «un’altra bella notizia per il nostro calcio e per la classe arbitrale italiana». Per l’Aia, dopo la nomina di Orsato a miglior arbitro del 2020, arriva un altro riconoscimento alla scuola italiana, come sottolinea il presidente Nicchi. «Quella di Collina è una grande soddisfazione, una conferma del valore della classe arbitrale italiana che mi fa molto piacere». L’unico a non voler commentare la nomina, è stato proprio Collina: «Grazie dell’attenzione, ma preferisco non commentare». Riservato e schivo fino in fondo.

