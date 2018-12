La vittoria non basta a Mario Apuzzo, che da questa sera non è più l'allenatore del Colleferro. L'esonero arriva nonostante la squadra rossonera abbia vinto sul non facile campo di Itri, e per di più in rimonta. Ma i rappprti tra il tecnico e parte della società non erano più sostenibile, e così la separazione tra le parti, che covava sotto la cenere da settimane, è arrivata. Per la sua sostituzione, il nome in pole è quello di Fabio Gerli, che ha vinto la scorsa stagione l'Eccellenza con l'Anagni. © RIPRODUZIONE RISERVATA