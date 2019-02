© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il colpo sul campo del Latina Scalo Sermoneta è stato di fondamentale importanza. Il Colleferro di mister Alessio Ciardi si è decisamente rimesso in carreggiata nella lotta per la salvezza grazie a quattro risultati utili consecutivi e al 2-1 di ieri, firmato dagli ex artenesi Basilico e Gatta. «Una vittoria molto importante che ci consente di mettere sette punti tra noi e il penultimo posto occupato proprio dal Latina Scalo Sermoneta – dice l’allenatore rossonero – Un successo arrivato tra l’altro in rimonta, segno di personalità e di un forte spirito di squadra. Oltre che dell’apporto dei nuovi arrivati che hanno dimostrato di essere giocatori importanti per questa categoria».Il Colleferro, ora, è a soli tre punti dalla salvezza diretta. «Il percorso è ancora lunghissimo, guai a noi se abbassiamo la guardia – avverte Ciardi – Domenica avremo un altro test difficilissimo: ospiteremo l’Arce che finora ha dimostrato di essere una delle migliori squadre di questo girone. Certo, quando sono arrivato qui il momento era ancor più complicato e la società stava facendo dei cambiamenti all’organico: il club ha avuto l’abilità di scegliere i giocatori giusti per integrare e rinforzare il gruppo precedente». La quota salvezza diretta è ancora distante secondo Ciardi. «Non facciamo la corsa su nessuno, ma credo serviranno tra i 42 e i 43 punti per essere al sicuro. In questo momento, comunque, dobbiamo solo continuare a lavorare con l’umiltà e l’abnegazione dell’ultimo periodo».