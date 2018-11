Colleferro multato per i cori razzisti dei propri sostenitori

Importante sanzione per il Colleferro in seguito a ciò che è avvenuto nello scorso match con la Boreale dove la società rossonera lepina è stata multata di 800 euro piochè i “propri sostenitori nel corso della gara rivolgevano all'arbitro di colore gravi insulti di natura razzista" alla quale si aggiunge la squalifica di una giornata per il tecnico Mario Apuzzo. Inoltre multate anche Città di Palombara e Morolo per insulti e toni minacciosi rivolti dai sostenitori di ambo le squadre verso la direzione arbitrale.

Ultimo aggiornamento: 18:50

