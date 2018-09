© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Colleferro conquista la prima vittoria in campionato: la squadra di mister Mario Apuzzo ha piegato 2-0 il Latina Scalo Sermoneta grazie alle reti di Gabrieli e di Thea Moka. «Ero troppo dispiaciuto per la vittoria che non arrivava – dice quest’ultimo – Ho dato tutto me stesso per aiutare la squadra a vincere la partita». L’attaccante guineano classe 1998, che l’anno scorso ha giocato col Roccasecca, aveva già colpito in Coppa Italia contro lo Sporting Genzano e ora si è sbloccato anche in campionato.«Che tipo di torneo possiamo fare? Siamo una squadra forte e finora non ne ho viste di migliori rispetto alla nostra, quindi possiamo essere protagonisti» dice Moka che poi parla del suo rapporto con mister Mario Apuzzo. «E’ stato un forte attaccante e io sono felice di averlo come allenatore perché da lui posso imparare tanto». Anche perché il sogno dell’attaccante guineano, arrivato da quasi due anni in Italia, è abbastanza chiaro. «Lavoro tutti i giorni per cercare di migliorare e magari arrivare un giorno tra i professionisti».