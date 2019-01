© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ci ha messo appena undici minuti per “presentarsi” ai suoi nuovi tifosi. In realtà Matteo Gatta, esterno offensivo classe 1998, non ha dovuto nemmeno cambiare campo di gioco: dalla Vis Artena di serie D (che è ancora ospitata al Caslini stanti i lavori da completare nell’impianto cittadino) al Colleferro in Eccellenza, sempre nello stesso impianto.«E’ stata una bella emozione segnare subito con la nuova maglia – dice Gatta – Ma ancora più importante è stato centrare il risultato pieno in un match fondamentale visto che noi e la Pro Roma eravamo appaiati all’ultimo posto». Il giovane esterno d’attacco parla della sfida in maniera più approfondita. «Abbiamo cominciato col piede giusto e siamo andati in vantaggio. Successivamente abbiamo subito il ritorno della Pro Roma, ma siamo stati bravi e fortunati a tenere. E poi al 90esimo è arrivato il liberatorio gol del 2-0 di De Cesaris». Gatta, cresciuto nella Lupa Frascati, è stato lanciato tra i grandi proprio dalla Vis Artena con cui l’anno scorso ha vinto un campionato di Eccellenza e quest’anno ha cominciato anche in serie D.«Perché ho deciso di tornare in Eccellenza? Ad Artena avevo poco spazio e volevo giocare di più, l’opportunità di Colleferro è nata perché mister Ciardi mi aveva già allenato e mi ha subito dimostrato fiducia». Proclami non ne fa, ma Gatta è chiaramente fiducioso sulle possibilità del Colleferro. «Dobbiamo giocare ogni partita come una finale, poi alla fine tireremo le somme e vedremo dove siamo arrivati. Ma sono convinto che questa squadra abbia tutte le carte in regola per ottenere la salvezza».