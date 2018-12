© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un allenamento e una vittoria. E’ iniziata alla grande l’avventura di Alessio Ciardi sulla panchina del Colleferro. L’esonero di mister Mario Apuzzo (sorprendente nelle modalità visto che è arrivato dopo il successo di Itri) è stato “cancellato” dall’immediata vittoria all’esordio nel recupero contro la Vigor Perconti. Il 2-0 finale di oggi pomeriggio è stato siglato dalle reti di capitan Amici e di Pietrobono nel finale.«Abbiamo fatto un ottimo primo tempo, entrando in campo con tanta aggressione e determinazione. Poi nel secondo tempo la Vigor, che con una vittoria sarebbe salita al secondo posto e che è un’ottima squadra, ha provato a reagire anche se non ci ha creato grossi pericoli: Saccucci ha dovuto fare un paio di interventi, ma non abbiamo sofferto troppo. E successivamente abbiamo raddoppiato i conti, segnando anche una terza rete annullata per fuorigioco, ma parsa regolare». Comunque decisamente buona la prima… «Non mi aspettavo che i ragazzi potessero esprimersi subito in questa maniera, ma questo successo non deve farci fare voli pindarici – avverte Ciardi che non è andato in panchina oggi per motivi di tesseramento che dovrebbero essere risolti entro domenica - In questo mercato di dicembre cercheremo di allargare la rosa dal punto di vista numerico, l’obiettivo rimane assolutamente quello della salvezza».Non dev’essere stato facile subentrare dopo una vittoria del predecessore: una situazione inusuale. «Sono già subentrato in corsa in passato e poi ho trovato un gruppo molto disponibile ad ascoltarmi – dice Ciardi – Forse c’era un clima un po’ particolare in precedenza, ma non so quali possano essere stati i problemi con mister Apuzzo. Ora bisogna lavorare duramente e scendere in campo sempre col sangue agli occhi perché la classifica è cortissima: la testa è già al match interno di domenica contro il Morolo».