Siamo a fine marzo, ma le società iniziano a programmare il futuro. E c’è qualcosa di importante che sembra bollire in pentola dalle parti della Valle del Sacco. Colleferro e Città di Anagni, infatti, starebbero lavorando a una fusione: per ora si tratta solo di indiscrezioni, ma sembra che siano stati fatti passi in avanti concreti per un futuro insieme.Ovviamente c’è massimo riserbo su questa operazione e nessuno dei componenti dirigenziali potrebbe confermare una simile ipotesi anche perché c’è una stretta attualità che “condiziona” la fase finale di stagione delle due squadre: sia il Città di Anagni nel girone G di serie D, sia il Colleferro nel girone B di Eccellenza sono in zona play out e dunque alla ricerca della salvezza. Ma già attualmente ci sono alcuni “punti comuni” tra le due società: innanzitutto lo stadio “di casa” che è quello del Caslini di Colleferro, tana storica dei rossoneri e da questa stagione (oltre che della Vis Artena) anche dei ciociari, stante l’indisponibilità (che pare ancora lunga) del Del Bianco.Poi da poco sulla panchina biancorossa si è insediato quell’Antonio Pecoraro che nella scorsa stagione è stato protagonista su quella del Colleferro con cui ha ottenuto la salvezza tramite un piazzamento ai play out che si è poi tramutato in ripescaggio. Insomma qualche intreccio già c’è e sembrerebbe essere pronto anche il nuovo nome (Colleferro Banca Anagni) e un programma ambizioso che vedrebbe la nuova società pronta ad un importante campionato di serie D o, nel peggiore dei casi, ad un’Eccellenza da protagonista assoluta. Nelle prossime settimane si chiarirà se è stato solo una bolla di sapone primaverile oppure se l’indiscrezione avrà un seguito concreto.