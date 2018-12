© RIPRODUZIONE RISERVATA

Alessio Ciardi, 39 anni, è il nuovo allenatore del Colleferro calcio che milita nel campionato regionale di Eccellenza, girone B. Sostituisce Mario Apuzzo esonerato dalla società del presidente Raffaello Ceccaroni domenica sera malgrado il successo per 2-1 ottenuto sul campo dell'Itri. Il Colleferro è attualmente penultimo in classifica con 13 punti in due gare ma deve recuperare la partita con la Vigor Perconti. Si giocherà mercoledì al Casilini di Colleferro.Ciardi che ha superato la concorrenza di Fabio Gerli che sembrava favorito ed Antonio Pecoraro, si presenta al Messaggero.«Torno in panchina dopo un anno esatto. Era novembre 2017 quando mi sono dimesso dall'Arce. Non ce la facevo piu' a stare senza allenare e sono felicissimo della chiamata del Colleferro. E' una piazza importante, di prestigio e con tanta storia. La ritengo una delle migliori piazze per tradizione clacistica del centrosud. In questo periodo che sono stato fermo mi sono molto documentato vedendo molte partite del campionato di Eccellenza. Torno in panchina con grande voglia ed entusiasmo. Darò tutto me stesso per raggiungere il traguardo chiesto dalla società che è la salvezza».«Conosco la squadra- ha aggiunto Ciardi- ci sono le basi per fare bene e per raggiungere la permanenza nella categoria. Mercato? Non ne abbiamo ancora parlato con la società, ma lo scopo principale è riportare a Colleferro giocatori locali sparsi un po' per la Regione Lazio. Purtroppo già mercoledì avremo la gara di recupero contro la Vigor Perconti. Potrò avere a disposizione solo un allenamento, ma daremo ugualmente il massimo per fare bene. Anche se ho preso la panchina è in corso, questa per me sarà l'11esima stagione. Il calcio è una malattia, non riesco a stare senza allenare».