Clemente Mimun: «Lazio, ancora in attesa del bel gioco...»

Nonostante la sconfitta in Portogallo, la Lazio può ancora superare il turno europeo. Se Immobile tornerà in campo, il team di Conceicao se la dovrà sudare, nella speranza che in difesa Luis Felipe ritrovi se stesso. Oggi, intanto, ci aspetta l’Udinese, che non attraversa un buon momento. Ma noi saremo ancora una volta senza il nostro Ciro. Nei giorni scorsi mi sono permesso di scrivere su Twitter che, nonostante la vittoria rotonda sul Bologna all’Olimpico, non sono riuscito ad appassionarmi al gioco della Lazio, se non per brevissimi tratti, anzi mi sono annoiato perché il team che abbiamo sconfitto era palesemente più debole. Non l’avessi mai fatto. Sono stato accusato di “alto tradimento” e di andare allo stadio a sbafo. Premesso che da anni compro dai 4 ai 5 biglietti a partita, che hanno la stessa destinazione dei caffe “sospesi” di Napoli, confermo che vorrei una Lazio più bella, che imponga il suo gioco, sempre orgogliosa e determinata. Quest’anno l’ho vista solo a tratti. Tantissimo possesso palla, troppi passaggi orizzontali, solite amnesie difensive. Come tutti i tifosi, spero che la squadra trovi assetto, equilibrio e gioco, ma a me sembra che non ci siamo ancora. Ci vorranno tempo e pazienza. Ce l’ho da più di 50 anni. Forza Lazio!

APPROFONDIMENTI LE PAROLE DEL TECNICO Lazio, Sarri: «Questa è la classica partita che... CALCIO Serie A, le dirette delle partite della 26esima giornata CALCIO Lazio e Italia, incubo Immobile. E dal Portogallo: «Futuro...

Segui Udinese-Lazio in diretta