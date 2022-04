Classifica Scarpa d'Oro 2022, Immobile sale ancora e punta Lewandowski

L'impresa non è facile ma Ciro Immobile ci prova, e sogna il bis. Dopo il trionfo nella stagione 2019/20, l'attaccante della Lazio lotta per bissare il successo nella classifica della Scarpa d'Oro. Il prestigioso premio che incorona i bomber è un traguardo importante nella carriera di un attaccante. Immobile, al momento, è secondo in classifica grazie al gol contro il Torino allo scadere. Non sarà facile agganciare il primo posto dove, al momento, si trova Lewandowski. La stella polacca comanda la classifica della Scarpa d'Oro con 7 gol di vantaggio su Immobile e Benzema. Insieme al capitano della Lazio, infatti, nella seconda posizione c'è anche l'attaccante del Real Madrid.

Classifica Scarpa d'Oro 2022 (provvisoria)

Robert Lewandowski (Bayern Monaco) 32 reti (64 punti)

Karim Benzema (Real Madrid) 25 reti (50 punti)

Ciro Immobile (Lazio) 25 reti (50 punti)

Ohi Omoijuanfo (Stella Rossa) 33 reti (49,5 punti)

Dusan Vlahovic (Fiorentina/Juventus) 23 reti (46 punti)

Kylian Mbappé (Psg) 21 reti (42 punti)