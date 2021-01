Strootman pronto a tornare in Italia: l'olandese è vicino al Genoa

Colpo a sorpresa firmato Preziosi. Il Genoa è al lavoro per riportare in Italia Kevin Strootman, ex centrocampista della Roma di proprieta dell'Olympique Marsiglia. Il classe '90, segnalato in uscita, ha dato la sua disponibilità ma l'affare potrà concludersi solo con il contributo dei francesi. Lo stipendio da 4 milioni di euro a stagione è infatti troppo alto per il club ligure che, in questa sessione, tratta anche il difensore dell'Arsenal Sokratis Papastathopoulos.

