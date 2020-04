Ultimo aggiornamento: 16:51

I corteggiamenti di mercato non si fermano mai, nemmeno davanti all’emergenza. Ne sa qualcosache un giorno sì e un giorno anche sente arrivare voci fastidiosi dallacon ilormai deciso a portarein Catalogna. «È un giocatore che in Italia è cresciuto molto, ha movimenti spettacolari e questo fa di lui un centravanti speciale. Un concorrente in più per me in attacco? Vincere è l’obiettivo di tutti e se qualcuno può arrivare e aiutarci a farlo, è il benvenuto». Parole di, attaccante dei blaugrana, solo l’ultimo di una lunga lista pronto ad abbracciare il nerazzurro. Però, non è questo il momento per l’Inter di perdere un giocatore come Lautaro Martinez. In primis, perché a Milano si è ben ambientato formando conuna coppia d’attacco affiatata e irripetibile. In secondo luogo, perché il club di viale Liberazione grazie al supporto economico diè cresciuto molto ed è ora molto ambizioso sia in Italia sia in Europa. Perdere un giocatore come Lautaro Martinez – che al momento ha una clausola rescissoria di 110 milioni di euro – significherebbe fare un passo indietro in quel percorso di crescita intrapreso dall’Inter negli ultimi anni. Portato avanti poi l’estate scorsa con gli ingaggi di, uno abituato a vincere, e Lukaku, giocatore di grande esperienza che ha trascinato la squadra a suon di gol facendo dimenticare, nel frattempo volato a Parigi. Lautaro Martinez rappresenta il futuro dell’Inter, che è stata brava a scovarlo in Argentina nele portarlo a Milano per soli 25 milioni di euro. Cederlo adesso sarebbe come dare un colpo di spugna agli ultimi quattro anni, da quando Suning nelaveva deciso di riportare in alto l’Inter.