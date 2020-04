© RIPRODUZIONE RISERVATA

Prima ceduto al. Poi girato in prestito ale, successivamente, offerto alla Roma di. Da due anni,è fuori dai programmi della Juventus. Il suo stipendio da 7,5 milioni di euro a stagione pesa molto sul bilancio della società torinese, che punta al rinnovamento del reparto offensivo con l'innesto di un attaccante come Icardi. Ora, il Pipita si trova ine c’è totale incertezza sul suo rientro in Italia. Lanon ha fissato una data per tutti gli stranieri e lo stesso centravanti spinge per rimanere in Patria: preferisce stare al fianco della madre ed è molto spaventato dalla situazione italiana. Così nei giorni scorsi, si sono ipotizzate due soluzioni per il calciatore bianconero: una rescissione del contratto in scadenza nel 2021 o una cessione all'estero (alcuni intermediari vorrebberlo portarlo in Qatar).Ovviamente, l'attuale emergenza sanitaria con il conseguente slittamento dei calendari potrebbe obbligare le parti a rimandare la separazione. Uno scenario, quest'ultimo, che renderebbe molto felice il bomber argentino.Ma la Juventus non può perdere tempo e resta focalizzata sulla caccia al successore dell'ex Napoli. Oltre a Icardi, i bianconeri hanno puntato i riflettori su. Il primo è alle prese con il rinnovo del contratto , mentre l'attaccante del Tottenham sta concretamente valutando un'esperienza altrove. Gli Spurs lo valutano 100 milioni di euro, ma l'attesa crisi economica determinerà un calo dei prezzi dei cartellini.