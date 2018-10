Il Civitavecchia è reduce dalla vittoria in Coppa contro il Boreale per 2-1, nonostante avesse dominato in lungo e in largo la partita. L'esterno Miguel Vittorino ha così commentato la partita d'andata: "Abbiamo dominato la gara, sarebbe stato meglio concludere sul 2-0, peccato poi per quella zampata di Campi nel finale che ha rimesso in corsa il nostro avversario. Quella rete ci penalizza un pochino, però la qualificazione dipende dalla noi, sono sicuro che al ritono ci faremo valere. Abbiamo solo un grande dubbio, l'entità dell'infortunio di mio fratello Manuel, la stella della squadra, speriamo che non sia niente di grave, altrimenti perderemo la nostra marcia in più".

Ultimo aggiornamento: 18:25

